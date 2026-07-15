Ибрагимович – о полуфинале ЧМ-2026: «Англия увидит левую ногу Бога»

Златан Ибрагимович ждет голевых действий от Лионеля Месси во втором полуфинале чемпионата мира-2026.

Англия в эти минуты играет с Аргентиной и ведет со счетом 1:0.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победитель этой пары сыграет в финале ЧМ-2026 с Испанией.

«Англия уже видела руку Бога [гол Диего Марадоны рукой на ЧМ-1986]. Теперь они увидят левую ногу Бога», – сказал Ибрагимович, намекая на Месси.

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