Ибрагимович – о полуфинале ЧМ-2026: «Англия увидит левую ногу Бога»

Златан Ибрагимович ждет голевых действий от Лионеля Месси во втором полуфинале чемпионата мира-2026.
- Англия в эти минуты играет с Аргентиной и ведет со счетом 1:0.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Победитель этой пары сыграет в финале ЧМ-2026 с Испанией.
«Англия уже видела руку Бога [гол Диего Марадоны рукой на ЧМ-1986]. Теперь они увидят левую ногу Бога», – сказал Ибрагимович, намекая на Месси.
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Источник: Fox Sports