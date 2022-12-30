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Диего Марадона
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Диего Марадона
Тренер
Имя
Диего
Фамилия
Марадона
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
30 октября 1960
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Товарищеские матчи 2008
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Аргентина
3
2
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
11.08.2010
Ирландия
0 : 1
Аргентина
07.09.2010
Аргентина
4 : 1
Испания
08.10.2010
Япония
1 : 0
Аргентина
28 февраля
20:57
Экс-игрок «Барсы»: «Месси – это два Марадоны. Говорю как человек, игравший с Диего»
3
23 февраля
13:54
Бракамонте объяснил, почему отказался ехать к Марадоне на шашлыки
2
21 февраля
16:45
Хвича рассказал о своем отношении к прозвищу «Кварадона»
20 февраля
09:09
Месси догнал Марадону по голам со штрафных за карьеру
2
19 февраля
09:11
В Неаполе украли картину ноги Марадоны
18 февраля
00:27
Шустер сравнил Месси и Марадону
11 февраля
11:32
В Аргентине могут ввести банкноты с изображением Месси или Марадоны
2
17 января
22:59
Тренер сборной Аргентины сделал выбор между Месси и Марадоной
14 января
20:36
Гранат: «Кварацхелия уже в этом году может стать легендой «Наполи», как Марадона»
1
11 января
21:27
«По-футбольному он покруче». Гончаренко сравнил Месси и Марадону
3
6 января
00:21
Романцев: «Марадона, Месси, Роналду – гении. Они имеют право вести себя не как все»
3
30 декабря 2022
11:50
Бубнов: «Никогда не было сомнений, как ответить на вопрос: Пеле или Марадона?»
2
00:57
Озил: «Уверен, команда Пеле и Марадоны на небесах всегда будет непобедимой»
29 декабря 2022
09:44
Губерниев: «Между Роналду и Месси спор решен»
8
27 декабря 2022
10:28
Филимонов сделал выбор между Месси и Марадоной
26 декабря 2022
12:39
Семин: «Хвича ничем не уступает Марадоне»
11
22 декабря 2022
23:32
Гинер: «Месси, Марадону и Пеле нельзя сравнивать»
2
13:00
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4
11:31
Титов сравнил Месси и Марадону
2
21 декабря 2022
08:39
«Для меня он лучше. Он эталон». Баринов сравнил Месси и Марадону
3
20 декабря 2022
21:59
Кавазашвили рассказал, в чем Месси не смог превзойти Марадону
4
18:29
Пиоли: «В истории футбола есть три легенды»
16:00
Дзанетти ответил, превзошел ли Месси Марадону
12
19 декабря 2022
22:00
Рабинер: «Душа Марадоны вселилась в Месси»
1
18:27
Сын Марадоны обратился к Месси после победы Аргентины на ЧМ-2022
2
17:50
Бубнов: «Месси превзошел Марадону»
5
00:51
«Конечно, Марадона сейчас улыбается». Пеле – о победе Аргентины на ЧМ-2022
6
18 декабря 2022
22:56
«Марадона лучше Месси. Это всем ясно». Губерниев – после финала ЧМ-2022
26
21:46
Текст
Марадона ругал тренера Аргентины и сомневался в его компетентности: сейчас он победил на ЧМ и посвятил победу Диего
5
16:42
«На пару ступенек ниже». Тотти сравнил Месси и Марадону
6
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10.03.2023 14:00
Мы попросили искусственный интеллект назвать пять лучших матчей в истории футбола – вот его варианты: заруба «Ливерпуля» в ЛЧ и много финалов ЧМ
Рейтинг от ChatGPT.
18.12.2022 21:48
Марадона ругал тренера Аргентины и сомневался в его компетентности: сейчас он победил на ЧМ и посвятил победу Диего
«Я чувствую его поддержку».
30.09.2021 15:57
Как Марадона с «Наполи» играл против «Спартака». Попал на закрытую Красную площадь и получил от Черчесова тархуновую водку
Целая история.
10.02.2021 22:26
В деле о смерти Марадоны уже пять подозреваемых. Врач и психиатр подделывали справки, медсестра – соврала о проверке здоровья
Кто-то из них виновен?
28.12.2020 18:26
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
Единственное место, где нет кое-чего.
01.12.2020 17:40
Символ Марадоны – песня Live is Life. Под нее он культово разминался и танцевал на свадьбе. Сейчас она везде
Один из секретов песни – она не записалась с первого раза.
30.11.2020 17:58
Марадона признал сына от любовницы из Неаполя, когда тому уже было 30. Драма про алименты, слезы, футбол и внука
«Я бы отдал жизнь, чтобы видеть тебя счастливым».
27.11.2020 14:15
Похороны Марадоны испортили беспорядки и стычка с полицией. И сотрудник похоронного бюро, который сфотографировался с телом
Не смогли спокойно попрощаться.
26.11.2020 16:02
Марадона и Россия: уважал Путина, чуть не пришел в «Уралан» и испортил отношения с боссами «Наполи» после матча со «Спартаком»
Еще задумывался о получении российского гражданства.
17
26.11.2020 01:04
Я помню игру Марадоны. Поэтому говорю: он не шут и наркоман, а великий творец
Колоссальная потеря для спорта и мира.
25.11.2020 22:42
Великие считали его величайшим. Истории и слова о Диего Марадоне
«Он наконец обретeт спокойствие в руках Бога».
7
19.11.2020 18:48
Тот самый гол Марадоны рукой вблизи засняли два фотографа. Один бился за авторские права, второй снимал вслепую
Третий фотограф всех обманул и с позором сбежал.
27.06.2018 10:02
Марадоне стало плохо на матче с Нигерией. Как он?
Диего оставил все на трибунах.
7
26.06.2018 22:05
Марадона на трибуне затмил даже Месси. Безумие
Он кричал, спал и показывал средние пальцы.
43
04.01.2018 13:30
10 худших памятников футболистам. Просто жуть
Мы думали, что здесь тоже победил Роналду. Но в Африке появился грозный конкурент.
20
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28.01.2017 03:52
Ученик против учителя.
Противостояние Англии и Аргентины
14.11.2016 23:15
Почему Аргентина не выйдет на Чемпионат Мира 2018 года
Сборная Аргентины может не попасть на Чемпионат Мира 2018 года – в чем же ее проблема. И может ли Месси быть якорем для команды, а не путеводной звездой?
5
10.06.2016 00:30
Марадона: «Месси – не лидер»
Легенда аргентинского футбола в разговоре с Пеле высказал своём мнение относительно лидерских качеств у Лионеля Месси.
12.05.2016 21:36
Марадона, Мюллер, Бест и еще 12 крутых бородачей давно минувших лет
Блог «Футбол в стиле Ретро» показывает «бородоносцев» домейнстримной эпохи.
3
21.01.2016 08:00
Как выглядит футбол, если умеешь рисовать
Более 50 лет жизни английский художник Пол Тревиллион делает из футбола большое искусство. Блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает небольшую подборку шедевров этого замечательного человека.
3
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