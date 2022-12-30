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    Диего Марадона

    Тренер
    Имя Диего
    Фамилия Марадона
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 30 октября 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Аргентина 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.08.2010 Ирландия 0 : 1 Аргентина
    07.09.2010 Аргентина 4 : 1 Испания
    08.10.2010 Япония 1 : 0 Аргентина
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