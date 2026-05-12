Карпин назвал трех лучших футболистов в истории

Главный тренер сборной России Валерий Карпин составил топ-3 лучших игроков в истории футбола.
«Месси – единственный за 100 лет, ну, условно, за 50 лет. Был Марадона до него, до этого был Пеле.
Были великие игроки, были величайшие игроки, но таких как Месси, Пеле, Марадона [больше не было]. Вот их трое за 100 лет. Ну не за 100, меньше.
Такие, как Роналду, были и в других эпохах. Зидан, не знаю, Беккенбауэр. Были великие игроки. Пеле, Марадона и Месси – вот таких вообще единицы.
Таких, как Роналду, можно найти в каждой эпохе два, три, четыре», – сказал Карпин.
- Лионель Месси – 8-кратный обладатель «Золотого мяча» (мировой рекорд).
- Все трое становились чемпионами мира, в отличие от Криштиану Роналду.
- Месси продолжает играть на профессиональном уровне – с 2023 года он выступает за «Интер Майами».
- Диего Марадона умер в 2020 году, Пеле – в 2022-м.
Источник: ютуб-канал Надежды Стрелец