Карпин назвал трех лучших футболистов в истории

Главный тренер сборной России Валерий Карпин составил топ-3 лучших игроков в истории футбола.

«Месси – единственный за 100 лет, ну, условно, за 50 лет. Был Марадона до него, до этого был Пеле.

Были великие игроки, были величайшие игроки, но таких как Месси, Пеле, Марадона [больше не было]. Вот их трое за 100 лет. Ну не за 100, меньше.

Такие, как Роналду, были и в других эпохах. Зидан, не знаю, Беккенбауэр. Были великие игроки. Пеле, Марадона и Месси – вот таких вообще единицы.

Таких, как Роналду, можно найти в каждой эпохе два, три, четыре», – сказал Карпин.