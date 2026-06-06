Карпин столкнулся с непониманием из-за его слов после победы над Буркина-Фасо

Александр Гришин обратил внимание на противоречивость высказываний главного тренера сборной России Валерия Карпина.
«Я иногда не понимаю, что Валерий Георгиевич имеет в виду. После игры с Египтом он сказал, что мы играли здорово, хотя мы играли плохо.
Сейчас он говорит, что мы играли плохо, хотя мы все видим, что ребята вроде бы старались, моменты создавали», – сказал Гришин.
- Россия в пятницу разгромила сборную Буркина-Фасо (3:0), а на прошлой неделе уступила Египту (0:1).
- Следующий соперник – Тринидад и Тобаго (9 июня).
Источник: «Матч ТВ»