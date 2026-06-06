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  • Карпин столкнулся с непониманием из-за его слов после победы над Буркина-Фасо

Карпин столкнулся с непониманием из-за его слов после победы над Буркина-Фасо

Сегодня, 12:51
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Александр Гришин обратил внимание на противоречивость высказываний главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Я иногда не понимаю, что Валерий Георгиевич имеет в виду. После игры с Египтом он сказал, что мы играли здорово, хотя мы играли плохо.

Сейчас он говорит, что мы играли плохо, хотя мы все видим, что ребята вроде бы старались, моменты создавали», – сказал Гришин.

  • Россия в пятницу разгромила сборную Буркина-Фасо (3:0), а на прошлой неделе уступила Египту (0:1).
  • Следующий соперник – Тринидад и Тобаго (9 июня).

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Буркина-Фасо Россия Карпин Валерий Гришин Александр
Комментарии (1)
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Красногвардейчик
1780741301
Что вы докопались до Ыстонца? Он сам думаете понимает что происходит? Валере главное срубить бабло, и не иметь ответственности, а сейчас без Европы, он именно этим и занимается
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