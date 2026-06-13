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  • Познер сообщил, когда для него закончился отечественный футбол

Познер сообщил, когда для него закончился отечественный футбол

Вчера, 19:34
11

Телеведущий, журналист Владимир Познер поделился мнением о российском футболе.

«Я вообще не смотрю наш футбол. Я даже боюсь смотреть наш футбол. Может, что-то и изменилось к лучшему, но то, что я видел когда-то… Нынешний наш футбол настолько далек от того, что был в СССР, что даже неловко.

Когда в последний раз получал удовольствие от просмотра отечественного футбола? Это было давнее время. Когда наши футболисты становились чемпионами Европы, когда были выдающиеся команды как киевское «Динамо», ЦСКА, «Спартак», московское «Динамо», «Крылья Советов» и «Торпедо». Тогда играли потрясающие футболисты. Это было очень давно. Для меня все кончилось в середине 70-х.

Не понимаю, что произошло, ведь игроки были просто потрясающие. У нас все было. Непонятно, куда это все делось. Если сравнить с хоккеем, то наши игроки там до сих пор выступают на уровне лучших в мире. А в футболе такие примеры – это скорее исключения», – сказал Познер.

  • У журналиста 3 гражданства. Помимо российского у него есть паспорта Франции и США.
  • Сейчас Познер на российском ТВ не работает.
  • Российский футбол отстранен от международного с 2022 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии (11)
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TOMSON
1781369091
А никуда не делось… И вот в этом вся беда. Где-то в 90х футбол в Европе стал делать резкое ускорение.. Мы же остались на месте.
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mihail200606
1781369771
Я тоже не смотрю...)
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ZAITZEFF2011
1781370099
Почему тут печатают американца Познера? Его мнение нах никому не нужно.
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Vitaga
1781373062
эта мразота враг страны. американский агент влияния.
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...уефан
1781373704
...это не футбол наш закончился, это твоё время для сладкого свиста об Америке в уши россиян закончилось, привет Чубайсу...
Ответить
FCSpartakM
1781375995
ну так в то время звездами в СССР считалось малое кол-во людей. По сути она одна _ Яшин. Да и в целом звезд было по пальцам пересчитать. Очерной пример синдрома зеленой травы. Не смотрю, но осуждаю. Футбол давно перерос уровень физкультурников и ушел далеко вперед.
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Марк Аврелий!
1781376686
СОГЛАСЕН!!!!!!!!!!!!
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САДЫЧОК
1781380921
Зато сейчас этот пердун смотрит всякую чушь!
Ответить
Volrad777
1781381997
Познер как человек тоже закончился давно
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aldo conte
1781398837
Всем злобствующим комментаторам рекомендую, как Познер дожить до 90 лет, и в 2076 г. рассказывать, как классно было жить в 2020-е гг., когда у нас был бессменный чемпион "Зенька" и мы прекрасно обходились без еврокубков, Евро и ЧМ.
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