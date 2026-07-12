Гурцкая оценил шансы на переход Батракова в «ПСЖ»

Агент Тимур Гурцкая высказался о шансах на переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ» этим летом.

«Какие-то разговоры ходили, но в конце выяснилось, что это больше делали медиа, чем действительно был интерес со стороны «ПСЖ». Мне кажется, с каждым днем ближе к старту чемпионата вероятность все больше, что он останется. И это пойдет ему только на пользу», – сказал Гурцкая.

В конце мая Гурцкая говорил: «Переход Батракова в «ПСЖ» как никогда близко», а в начале июня сказал, что для трансфера осталось решить маленькую заминку с оплатой.

Позже журналист Оливье Талларон написал: в французском клубе внимательно изучили кандидатуру хавбека и решили, что не заинтересованы в игроке подобного профиля.