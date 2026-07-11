Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» в южном дерби

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о поражении от «Ростова» (3:4) в товарищеском матче.

«Тяжeлый первый тайм, много ошибались. По давлению было плохо, по быстроте, работе с мячом, направлению. Получили три мяча, было две ошибки грубых своих. Второй тайм хорошо играли – отыграли вначале один, второй, третий. Но самое главное – играли более правильно. Нужно сделать выводы.

Немножко разные состояния у всех: для кого-то это первый матч, для кого-то – второй, кто-то только приехал, нужно было первые тренировки проводить. Времени совсем мало. Нужно делать быстрые выводы и стараться стать лучше», – сказал Мусаев.