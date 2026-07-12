Агент честно ответил, сколько стоит Тюкавин

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о трансферной стоимости игрока.

«Я всегда говорил, что игрок стоит столько, сколько за него платят. У нас есть футболисты, которых я не буду называть, их каждый день отправляют в топ-клубы и каждую неделю их трансферная стоимость растет. За счет чего? Мы не играем в Европе.

Мое мнение – где-то 25-30 (млн евро) он стоит. Если такие предложения приходят «Динамо», наверное, так и есть. А Transfermarkt – это же не последняя инстанция. Если они пишут, что 17, принесите 17. Отдаст его «Динамо» за столько? Я думаю, что нет», – сказал Сафонов.