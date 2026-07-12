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Агент честно ответил, сколько стоит Тюкавин

Сегодня, 10:19
11

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о трансферной стоимости игрока.

«Я всегда говорил, что игрок стоит столько, сколько за него платят. У нас есть футболисты, которых я не буду называть, их каждый день отправляют в топ-клубы и каждую неделю их трансферная стоимость растет. За счет чего? Мы не играем в Европе.

Мое мнение – где-то 25-30 (млн евро) он стоит. Если такие предложения приходят «Динамо», наверное, так и есть. А Transfermarkt – это же не последняя инстанция. Если они пишут, что 17, принесите 17. Отдаст его «Динамо» за столько? Я думаю, что нет», – сказал Сафонов.

  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • По разным данным, петербургский клуб предлагал за нападающего от 25 до 30 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (11)
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Литейный 4 (returned)
1783841415
Российский паспорт сразу накидывает десятку. Гыгыгы
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Цугундeр
1783841428
Ага. Пятёрка, если без агентских.
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aldo conte
1783842891
Тоже мне умники. Просить можете и 50 лимонов. Вот когда его купят, тогда и узнаем настоящую стоимость.
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Давид59
1783843270
Словосочетание "агент честно ответил" звучит смешно. Агент это продавец товара на рынке. Какая тут честность?
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tsernutov
1783847280
Комментарий скрыт модератором
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Strige
1783847761
Стоит то он стоит.. Да только кто его купит (с) ))))
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lotsman
1783847841
Агент сказал банальную вещь и озвучил сумму, которая давно витает на просторах интернета. А в чём его честность, я не понял.
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ScarlettOgusania
1783849371
цена товара определяется исключительно жадностью продавца...😅 агент хочет свою Тюку подороже втюкать...🤣 за границей он не востребован, а местные клубы только 1 претендент с неограниченным бюджетом...
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алдан2014
1783859205
Бедный Тюк
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