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Джикия подробно рассказал об уходе из «Спартака»

11 июля, 19:21
1

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия вспомнил, как уходил из «Спартака» в 2024 году.

– Ты для себя смирился, что история со «Спартаком» закончилась не самым позитивным образом?

– Как я уже сказал, благодарен за то время. Его у меня никто не отберет. Говорю спасибо за все, что было.

– Если вспомнить детали, то решение относительно твоего будущего приняли до назначения Деяна Станковича. Это удивило?

– Я был в курсе этого, поэтому никакого удивления. У меня сохранялась опция автоматического продления контракта, но я осознавал ситуацию и понимал, что этого не случится. Знал: готовлюсь к [последней] игре с «Рубином», говорю всем спасибо и ухожу.

– Казалось, что твое публичное выступление в тот момент могло повлиять на ситуацию. Не жалеешь, что не высказался?

– Нет. Никогда не говорю про бытовые моменты: хорошие или плохие. Это внутренняя история. Мне не стоило выходить и кричать: «Дайте спасательный круг, меня выгоняют!» Считаю, что сработал правильно. На личном собрании с руководством клуба мне объявили, что принято решение расстаться. Пожали руки, всем спасибо.

– Когда было это собрание?

– За несколько дней до матча с «Рубином». Сказали честно, что приняли решение не продлевать контракт. Предложили прощальную игру. Согласился и ответил, что благодарен за все.

– С зимы и до матча с «Рубином» ты не понимал исхода?

– Понимал, но спокойно тренировался.

– Злился?

– Нет. Личные амбиции никуда не делись, но повторюсь: понимание происходящего было. Честно, никаких обид. Руководство решило таким образом, тут не на что обижаться. Клуб сделал для меня и так слишком много.

– Как капитан «Спартака» ты был на связи с Леонидом Федуном и Заремой Салиховой. А с новым руководством?

– Только с Олегом Малышевым. В какие-то праздники и дни рождения мы списываемся, никаких проблем.

– С Федуном до сих пор остались контакты?

– Да, поздравил его с юбилеем.

  • 32-летний Джикия в минувшем сезоне провел 17 матчей за «Антальяспор», забил 2 гола.
  • Срок его контракта с «Локомотивом» рассчитан до середины 2027 года.
  • Джикия становился чемпионом России со «Спартаком».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Джикия Георгий
Комментарии (1)
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Бумбраш
1783787912
Нормально,по мужски,не то что некоторые ногомячеры обиженнок из себя корчат
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