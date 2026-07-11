ЦСКА не смог дома обыграть другой клуб РПЛ (2:2)

ЦСКА и «Оренбург» разошлись миром во втором товарищеском матче – 2:2.

Встреча прошла на стадионе тренировочной базы «Новогорск» в закрытом формате – без зрителей и прямой трансляции. Команды провели на поле 75 минут.

Полузащитник ЦСКА Матия Попович вывел армейцев вперед уже на 3-й минуте, а на 14-й оформил дубль. Нападающий «Оренбурга» Руслан Куль отыграл один мяч на 18-й минуте. В начале второго тайма полузащитник оренбуржцев Дамиан Пуэбла реализовал пенальти и установил окончательный счет.