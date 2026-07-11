ЦСКА не смог дома обыграть другой клуб РПЛ (2:2)

ЦСКА и «Оренбург» разошлись миром во втором товарищеском матче – 2:2.
Встреча прошла на стадионе тренировочной базы «Новогорск» в закрытом формате – без зрителей и прямой трансляции. Команды провели на поле 75 минут.
Полузащитник ЦСКА Матия Попович вывел армейцев вперед уже на 3-й минуте, а на 14-й оформил дубль. Нападающий «Оренбурга» Руслан Куль отыграл один мяч на 18-й минуте. В начале второго тайма полузащитник оренбуржцев Дамиан Пуэбла реализовал пенальти и установил окончательный счет.
- В первом матче, который также состоялся сегодня, «Оренбург» одержал победу – 2:0.
- По итогам сезона-2025/26 ЦСКА занял пятое место в РПЛ с 51 очком.
- «Оренбург» финишировал на 12-й строчке, набрав 29 очков.
Источник: «Бомбардир»