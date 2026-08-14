Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал разницу в возрасте с главным тренером Дмитрием Игдисамовым.

– Вы почти ровесники с Дмитрием Игдисамовым. Как вам работа с ним?

– Хорошая работа. Нет панибратства, как я уже говорил. Всe уважительно, на «вы». Команда не должна чувствовать, что я старше Дмитрия Игоревича на эти несчастные три месяца. Есть главный тренер, есть игроки, пока я еще действующий игрок. Субординация в моем понимании должна быть всегда, я придерживаюсь ее как воспитанный человек.

– Есть ли что‑то новое, что Дмитрий Игоревич принес в команду?

– Только новое имя пока, новый главный тренер. Давайте дадим ему поработать спокойно. Понимаю, к чему вы клоните. Нужно пройти определенный этап, тогда уже все будет видно.