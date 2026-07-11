Кержаков ответил, нужен ли Тюкавин «Зениту»

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков порассуждал о потенциальном трансфере Константина Тюкавина из «Динамо».
– Нужен ли «Зениту» Тюкавин?
– Я думаю, однозначно нужен нападающий, который за спину бегает. У Кости это очень хорошо получается.
Когда мы играли против «Динамо», с ним нужно было постоянно держать ухо востро. Я накричался! Потому что он постоянно караулит моменты.
Думаю, что с приходом нападающего такого плана наш футбол станет более вертикальным.
- Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- По разным данным, петербургский клуб предлагал за нападающего от 25 до 30 миллионов евро.
Источник: «СБГ Шоу»