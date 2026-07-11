Кержаков ответил, нужен ли Тюкавин «Зениту»

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков порассуждал о потенциальном трансфере Константина Тюкавина из «Динамо».

– Нужен ли «Зениту» Тюкавин?

– Я думаю, однозначно нужен нападающий, который за спину бегает. У Кости это очень хорошо получается.

Когда мы играли против «Динамо», с ним нужно было постоянно держать ухо востро. Я накричался! Потому что он постоянно караулит моменты.

Думаю, что с приходом нападающего такого плана наш футбол станет более вертикальным.