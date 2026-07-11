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Семак объяснил, почему Тюкавин не перешел в «Зенит»

11 июля, 14:54
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал несостоявшийся трансфер нападающего Константина Тюкавина из «Динамо».

– Почему не произошел трансфер Тюкавина в «Зенит»?

– Дело тренера тренировать, а кто придет в команду, зависит от многих обстоятельств. Что-то получается, что-то не получается.

  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • По разным данным, петербургский клуб предлагал за нападающего от 25 до 30 миллионов евро.

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Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин Семак Сергей
Комментарии (6)
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Desma
1783771513
Да — был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?
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Литейный 4 (returned)
1783773068
Тюкавин стремился и хотел быть в клубе, чтобы завоевать титулы. Но Д -мо решило его не отпускать и отобрали паспорт! Теперь останется до конца карьеры в лузерах. Гыгыгы
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Давид59
1783773616
Меня поражают ребята, которые пишут заголовки. Посмотрите, что в заголовке и что в тексте. Семак в тексте объясняет не переход этого парня?
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Юбиляр
1783777709
Да всё просто - не захотел зашквариться в этом ЗПРФ!🤣
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