Семак объяснил, почему Тюкавин не перешел в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал несостоявшийся трансфер нападающего Константина Тюкавина из «Динамо».

– Почему не произошел трансфер Тюкавина в «Зенит»?

– Дело тренера тренировать, а кто придет в команду, зависит от многих обстоятельств. Что-то получается, что-то не получается.