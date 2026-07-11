Семак объяснил, почему Тюкавин не перешел в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал несостоявшийся трансфер нападающего Константина Тюкавина из «Динамо».
– Почему не произошел трансфер Тюкавина в «Зенит»?
– Дело тренера тренировать, а кто придет в команду, зависит от многих обстоятельств. Что-то получается, что-то не получается.
- Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- По разным данным, петербургский клуб предлагал за нападающего от 25 до 30 миллионов евро.
Источник: «РИА Новости»