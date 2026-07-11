Семак высмеял слова ван дер Ваарта

Бывший полузащитник сборной России Сергей Семак прокомментировал высказывание Рафаэля ван дер Ваарта о матче на Евро-2008.

Ранее ван дер Ваарт заявил: «Мы не должны этого говорить, но вся эта история с допингом в России... Мы прессинговали и думали, что вот-вот дожмем их. А Аршавин снова стал бегать как на 1-й минуте. Мы больше не справлялись».

В 1/4 финала того турнира Россия победила Нидерланды со счетом 3:1, забив два мяча в дополнительное время.

– Ван дер Ваарт вспомнил Евро-2008 и сказал, что сборная России была под допингом. Что можете ответить ему?

– Ха-ха. Хорошее чувство юмора у него, наверное (улыбается).