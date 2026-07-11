Дзюба назвал лучшего тренера РПЛ

Экс-нападающий сборной России Артем Дзюба ответил, кого считает лучшим тренером РПЛ.

– Кто лучший тренер?

– Трудно сказать. Кто у нас больше всего выделился?

– Талалаев?

– Кстати, наверное, Талалаев. Концовку они, конечно, смазали. Но так долго идти с «Балтикой» вверху…

Потом их немного понесло: «Мы боремся за чемпионство». Наверное, такая бравада была правильная, чтобы не расслаблялись.

Но все считали, что они упадут в таблице. В целом я с вами, наверное, соглашусь – Талалаев.