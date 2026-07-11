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Дзюба назвал лучшего тренера РПЛ

11 июля, 13:48
3

Экс-нападающий сборной России Артем Дзюба ответил, кого считает лучшим тренером РПЛ.

– Кто лучший тренер?

– Трудно сказать. Кто у нас больше всего выделился?

– Талалаев?

– Кстати, наверное, Талалаев. Концовку они, конечно, смазали. Но так долго идти с «Балтикой» вверху…

Потом их немного понесло: «Мы боремся за чемпионство». Наверное, такая бравада была правильная, чтобы не расслаблялись.

Но все считали, что они упадут в таблице. В целом я с вами, наверное, соглашусь – Талалаев.

  • «Балтика» финишировала шестой в чемпионате России-2025/26.
  • Талалаев тренирует команду из Калининграда с сентября 2024 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Дзюба Артем Талалаев Андрей
Комментарии (3)
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Император 1
1783768389
Понятное дело, что Талалаев лучший.
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qawzsexdr
1783769406
Хотя-бы раз что-то путнее сказал (несмотря на смазаную концовку чемпионата)
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СПОРТ 21 века
1783782521
Они не упали. Шли весь сезон на пятом (если быть дотошным, большую часть чемпионата), потом какое-то время вышли на четвертое и закончили чемпионат на шестом. Где они упали? Упали — это когда идёшь на четвертом, а скатился на десятое. А шестое — это фактически то же самое, что и пятое. Здесь правильнее будет сказать, не поднялись в борьбу за медали, хотя до предпоследнего тура на них претендовали. Игра с Локомотивом в Москве оказалась роковой...
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