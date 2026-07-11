Дзюба назвал лучшего тренера РПЛ

Экс-нападающий сборной России Артем Дзюба ответил, кого считает лучшим тренером РПЛ.
– Кто лучший тренер?
– Трудно сказать. Кто у нас больше всего выделился?
– Талалаев?
– Кстати, наверное, Талалаев. Концовку они, конечно, смазали. Но так долго идти с «Балтикой» вверху…
Потом их немного понесло: «Мы боремся за чемпионство». Наверное, такая бравада была правильная, чтобы не расслаблялись.
Но все считали, что они упадут в таблице. В целом я с вами, наверное, соглашусь – Талалаев.
- «Балтика» финишировала шестой в чемпионате России-2025/26.
- Талалаев тренирует команду из Калининграда с сентября 2024 года.
Источник: «РБ Спорт»