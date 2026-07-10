Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию

Нападающий Артем Дзюба рассказал, что несколько лет назад отверг предложение из чемпионата Саудовской Аравии.

– Почему вы сейчас не рассматриваете Саудовскую Аравию?

– У меня были предложения оттуда в свое время, когда это все только начиналось. Я выбрал поехать в Турцию и попробовать себя там.