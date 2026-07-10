Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию

Нападающий Артем Дзюба рассказал, что несколько лет назад отверг предложение из чемпионата Саудовской Аравии.
– Почему вы сейчас не рассматриваете Саудовскую Аравию?
– У меня были предложения оттуда в свое время, когда это все только начиналось. Я выбрал поехать в Турцию и попробовать себя там.
- В августе 2022 года Дзюба, после ухода из «Зенита» перешел в «Адана Демирспор».
- За турецкую команду нападающий провел 5 матчей и забил 1 гол.
- 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
Источник: «Матч ТВ»