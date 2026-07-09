«Краснодар» проведет товарищеские матчи, которые будут противоречить правилам игры

«Краснодар» в ближайшие дни проведет два товарищеских матча.

11 июля команда примет «Краснодар». 19 июля состоится встреча с «Балтикой».

Матчи пройдут в необычном формате. «Краснодар» сыграет с «Ростовом» два тайма по 60 минут, с «Балтикой» – два тайма по 70 минут. Это противоречит правилам игры: там сказано, что тайм в футбольном матче должен длиться не более 45 минут без учета добавленного времени.