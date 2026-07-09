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  • «Краснодар» проведет товарищеские матчи, которые будут противоречить правилам игры

«Краснодар» проведет товарищеские матчи, которые будут противоречить правилам игры

9 июля, 20:24
9

«Краснодар» в ближайшие дни проведет два товарищеских матча.

11 июля команда примет «Краснодар». 19 июля состоится встреча с «Балтикой».

Матчи пройдут в необычном формате. «Краснодар» сыграет с «Ростовом» два тайма по 60 минут, с «Балтикой» – два тайма по 70 минут. Это противоречит правилам игры: там сказано, что тайм в футбольном матче должен длиться не более 45 минут без учета добавленного времени.

  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.
  • «Краснодар» в прошлом сезоне взял серебро.
  • В 2025 году команда взяла чемпионство.

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Источник: телеграм-канал Okko
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Балтика
Комментарии (9)
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Max-Min-vkontakte
1783618548
И что? Как договорятся, так и сыграют. Это ж тренировка. Возможно, сыграют без замен, но двумя разными составами..
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evgevg13
1783618704
Краснодар» в ближайшие дни проведет два товарищеских матча. 11 июля команда примет «Краснодар». Бомба-гениально!
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Император Бомжей
1783623675
Редактор опять в запой ушел)))
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СПОРТ 21 века
1783640598
Ничего в этом такого нет. В товарищеских матчах играли и по четыре тайма. Балтика вообще любит такие спарринги. В прошлом сезоне они так играли против Ахмата, в позапрошлом — против Шинника. Матчи длились больше двух часов, и оба раза проходили в закрытом режиме...
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zigbert
1783668496
Круто. Не все клубы могли додуматься до этого.
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