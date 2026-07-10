Мбаппе объяснил, почему Франция пока не самая сильная команда на ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о силе национальной команды после победы над Марокко (2:0) в 1/4 финала ЧМ-2026.

«Я был чемпионом мира и вице-чемпионом мира. Эта команда не является ни чемпионом мира, ни вице-чемпионом. Сейчас она не самая сильная.

Команда обладает огромным потенциалом, с ней легко представить будущее. Она позволяет мечтать, но сильные команды – это те, которые побеждают.

Она не самая сильная, пока не доказано обратное, и я не увижу рядом с собой трофей», – сказал Мбаппе.

Голы у Франции в матче с Марокко забили Килиан Мбаппе на 60-й минуте и Усман Дембеле на 66-й.

В полуфинале «трехцветные» сыграют с победителем игры Испания – Бельгия.

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