«Балтика» не может договориться о сумме трансфера за нападающего «Ростова» Егора Голенкова.

Калининградцы готовы заплатить за него не более 200-250 миллионов рублей вместе с бонусами. «Ростов» не готов отпустить форварда в «Балтику» за такую сумму. Переговоры клубов о возможном трансфере шли месяц назад.

«В результате повышаются шансы, что Голенков может оказаться в «Спартаке» или «Локомотиве» после возможной продажи Воробьева из Черкизово в «Краснодар». Либо, и это скорее всего, он вообще останется в «Ростове», что полностью устраивает дончан», – написал источник.