Свежая информация по новому контракту Барко со «Спартаком»

«Спартак» близок к продлению контракта с атакующим полузащитником Эсекьелем Барко. Об этом сообщил Фрэнсис Кахигао, спортивный директор московского клуба.

«Мы близки к договоренности с Барко о новом контракте», – сказал Кахигао.