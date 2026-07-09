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Свежая информация по новому контракту Барко со «Спартаком»

9 июля, 22:38
15

«Спартак» близок к продлению контракта с атакующим полузащитником Эсекьелем Барко. Об этом сообщил Фрэнсис Кахигао, спортивный директор московского клуба.

«Мы близки к договоренности с Барко о новом контракте», – сказал Кахигао.

  • Интерес к 27-летнему аргентинцу ранее проявлял «Индепендьенте».
  • Барко пополнил состав красно-белых летом 2024 года, перейдя из «Ривер Плейта». Его действующее соглашение рассчитано до 2027 года.
  • В завершившемся сезоне полузащитник провел 37 матчей, забил 8 мячей и отдал 9 голевых передач.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель Кахигао Франсис
Комментарии (15)
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Иван Петров 1986
1783626477
Добьется повышения зарплаты и забьет на игру. Это уже многие команды проходили.
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serzhvagono
1783627333
Пользуясь моментом, хочу напомнить. Кто на спорте, то в любом поиске наберите: «прогноз сотка». Выдаст отличный сервис прогнозов. Работают с 2013 года. Гарантии! Матч ТВ о них говорил.
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JTherry
1783634951
собственно, другого и не предвиделось, много раз писал об этом, все эти дурацкие разговоры про индепендьенте - выдумка в "горячих" головах аргентинских блогеров...😅
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СильныйМозг
1783658306
Комментарий скрыт модератором
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SLADE2019
1783660608
Очень много шума вокруг Барко. Игрок хороший, но стольких разговоров не стоит. Была бы нормальная трансферная политика в клубе, из таких как Барко за ним же очередь стояла. Радость от этой новости только в том, что не придется горе-менеджерам замену искать, ведь не нашли бы, к гадалке не ходи.
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Литейный 4 (returned)
1783663170
Ему ничего не остаётся как подписать со свинарней контракт. Его ведь даже за трёшку никто не берёт. Попортили парня. Гыгыгы
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zigbert
1783667813
Да пора бы завершать эту историю. Чего тянуть кота за хвост.
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oyabun
1783675886
Сколько раз уже об этой "близости" писали? )) Заканчивайте уже свои "предварительные ласки".
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alefreddy
1783710661
скорее бы уже а то полу бедные клубы Аргентины поднимают ему контракт
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