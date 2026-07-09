Свежая информация по новому контракту Барко со «Спартаком»

«Спартак» близок к продлению контракта с атакующим полузащитником Эсекьелем Барко. Об этом сообщил Фрэнсис Кахигао, спортивный директор московского клуба.
«Мы близки к договоренности с Барко о новом контракте», – сказал Кахигао.
- Интерес к 27-летнему аргентинцу ранее проявлял «Индепендьенте».
- Барко пополнил состав красно-белых летом 2024 года, перейдя из «Ривер Плейта». Его действующее соглашение рассчитано до 2027 года.
- В завершившемся сезоне полузащитник провел 37 матчей, забил 8 мячей и отдал 9 голевых передач.
Источник: Sport24