Эмоции Барко после победного гола в ворота «Ахмата» на 91-й минуте

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился впечатлениями после матча с «Ахматом».

«Спартак» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1 во втором туре РПЛ.

Барко забил победный гол на 91-й минуте, пробив со штрафного удара.

– Провели хороший матч: соперник тяжелый, поле было непростое. Но мы добыли три очка. Очень рад за команду и ребят.

– Вы забили в самой концовке со штрафного.

– Вратарь дотянулся до мяча, но мяч залетел в сетку. Я счастлив, что мой гол принес победу команде.

– «Спартак» стартовал с двух побед.

– Идем от игры к игре. Должны бороться за победу в каждом турнире, в каждом матче.