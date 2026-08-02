Эмоции Барко после победного гола в ворота «Ахмата» на 91-й минуте

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился впечатлениями после матча с «Ахматом».
- «Спартак» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1 во втором туре РПЛ.
- Барко забил победный гол на 91-й минуте, пробив со штрафного удара.
– Провели хороший матч: соперник тяжелый, поле было непростое. Но мы добыли три очка. Очень рад за команду и ребят.
– Вы забили в самой концовке со штрафного.
– Вратарь дотянулся до мяча, но мяч залетел в сетку. Я счастлив, что мой гол принес победу команде.
– «Спартак» стартовал с двух побед.
– Идем от игры к игре. Должны бороться за победу в каждом турнире, в каждом матче.
Источник: «Матч ТВ»