В «Краснодаре» сказали, ищут ли замену Сперцяну

Главный скаут «Краснодара» Максим Бузникин рассказал о переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль‑Ахли».
– «Аль‑Ахли» давно пришел к «Краснодару» с предложением по Сперцяну? Как проходил диалог?
– В диалоге я не участвовал, но с предложением они пришли, как я понял, в начале лета.
– Предложение по Сперцяну от «Аль‑Ахли» было единственным или были еще от других клубов?
– От «Аль‑Ахли» было самым серьезным.
– Клуб уже ищет замену Эдуарду?
– Учитывая, что Сперцян был одним из ключевых футболистов «Краснодара», одномоментно заменить его сейчас не представляется возможным. Команда будет как‑то перестраиваться, искать какие‑то выходы. Но что тут поделать – это футбол.
- Сообщалось, что сумма трансфера Сперцяна в «Аль-Ахли» из «Краснодара» составила 25 миллионов евро.
- 26‑летний полузащитник сыграл в 42 матчах за «быков» в минувшем сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»