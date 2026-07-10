Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай

Защитник Георгий Джикия рассказал, как состоялся его трансфер из «Антальяспора» в «Локомотив».
– Ты был готов рассматривать варианты за пределами России?
– Нет, я сразу хотел в «Локомотив». Скажу честно, если бы у меня не получилось подписать контракт летом – я бы задумался о своем будущем в футболе... Не хотелось испытывать те же эмоции, что и в последние два года. Не для этого создан – хочется делать что-то большое, пока есть силы.
– Кто-то кроме «Локомотива» на тебя выходил?
– Зимой было предложение из Китая – интересное и по сроку, и по финансам. Но ехать туда я не захотел. В начале года все проанализировал и решил, что нужно возвращаться в Россию. Слава богу, получилось. Может, чуйка сработала.
- 32-летний Джикия в минувшем сезоне провел 17 матчей за «Антальяспор», забил 2 гола.
- Срок его контракта с «Локомотивом» рассчитан до середины 2027 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»