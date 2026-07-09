Радимов назвал сильнейшего легионера в истории РПЛ

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов на ютуб-канале FONBET определил лучшего легионера в истории РПЛ.

– Андрей Аршавин называл Вагнера самым сильным легионером, который играл в России. Ты согласен с этим мнением?

– Ну… Ты знаешь… Были же потом Халк, Витсель…

– Шава, например, называл Вагнера сильнее и Халка, и Витселя.

– Я бы сюда отнeс ещe и Данни. Но самым таким сильным всe равно я бы поставил, конечно, Вагнера. Потому что столько он сделал для ЦСКА газзаевского… Была собрана классная команда, был наконечник… Вот знаешь, если не идeт игра, отдаeшь пас футболисту, который может что-то придумать. Это был Вагнер. То, что он творил в прайме, это, мне кажется, совсем не повторимо. Это стоит особняком.