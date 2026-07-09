«Краснодар» провалил переговоры по форварду «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев не вернется в «Краснодар».
«Краснодар» сделал два предложения «Локомотиву» по трансферу нападающего. Последний оффер составил 4,5 млн евро + бонусы, но был отклонeн московским клубом. После этого «Краснодар» вышел из переговоров на данный момент.
В клубе рассматривают вариант с подписанием Воробьeва свободным агентом по истечении контракта», – написал источник.
- Форвард перешел в «Локомотив» летом 2024 года.
- В прошлом сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач.
- Основным претендентом на Воробьева считался «Спартак».
Источник: «Чемпионат»