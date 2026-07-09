Тюкавин «очень хочет» перейти в «Зенит»

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» сообщило, что форвард «Динамо» Константин Тюкавин хочет переехать в Санкт-Петербург.
«Тюкавин пока заперт в золотой клетке. Воспитанник «Динамо» очень хочет сменить бестрофейную подножку для «Краснодара» на самый титулованный клуб России, понимая, что это единственный шанс построить нормальную карьеру, но руководство «Динамо» пока всячески упирается», – написал источник.
- 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»