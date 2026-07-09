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Тюкавин «очень хочет» перейти в «Зенит»

Сегодня, 14:56
12

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» сообщило, что форвард «Динамо» Константин Тюкавин хочет переехать в Санкт-Петербург.

«Тюкавин пока заперт в золотой клетке. Воспитанник «Динамо» очень хочет сменить бестрофейную подножку для «Краснодара» на самый титулованный клуб России, понимая, что это единственный шанс построить нормальную карьеру, но руководство «Динамо» пока всячески упирается», – написал источник.

  • 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (12)
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АК 68
1783598398
Хочет но молчит. Бывает такое.
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Император 1
1783598460
Я думал, что эта пустая тема уже закончилась...
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Snek
1783598467
Вы бы ещё Кафельникова начали цитировать, чтобы пробить дно совсем..
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СильныйМозг
1783598575
Я не понял, кафешки, это что, наш(Зенита) план Б?
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FFR
1783598772
Скорее всего он хочет зенитовскую зарплату.
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rash1959
1783598943
тюкавин заразился баблом, трофеи это вторичное
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FROLL007
1783599671
Замаринуют его в бестрофейнике. Так и не поднимет никогда над головой трофейный кубок. Гыгыгы
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алдан2014
1783600344
Сколько у Тюкавина поклонников в Питере,он и не подозревает
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Good_win_ФКСМ
1783601315
самый титулованный клубишкО бо.мжарни с берегов поМойки ... пусть уже объединение "какашка" пишет правильно )))
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Semenycch
1783601325
Если произойдет футбольное чудо и Тюкавин этим летом перейдет в Зенит, то у Питерской команды будет 4 форварда.
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