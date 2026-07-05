Быстров ответил, нужен ли Тюкавин «Зениту»

Владимир Быстров высказался о трансферной кампании «Зенита».

Петербургский клуб купил центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде (3,5 млн евро) и форварда «Трабзонспора» Фелипе Аугусто (15 млн евро).

«Хотелось бы посмотреть на новичков «Зенита» в деле. Пока не знаю, как они играют. Надеюсь, они будут лучше тех, кто приходил в прошлую партию.

Думаю, «Зенит» может обойтись и без Тюкавина – он нужен «Динамо».

Что касается Карпукаса, сомневаюсь, что он усилит команду. Конечно, игрок с российским паспортом нужен, но не за такие деньги», – заявил Быстров.