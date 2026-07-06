Аршавин сказал, как Тюкавин может перейти в европейский клуб транзитом через «Зенит»

Андрей Аршавин не согласен с мнением, что Константину Тюкавину легче отправиться в Европу из «Динамо», чем из «Зенита».
– Как один из аргументов против перехода Тюкавина, то, что из «Зенита» будет сложнее уехать в Европу, чем из «Динамо».
– Понятно, что «Зенит» труднее заинтересовать суммой трансфера.
Но думаю, что можно просто договориться на берегу и поставить сумму трансфера, где «Зенит» не сможет ничего сделать, если поступит предложение.
«Зенит» отпускал и Малкома. Я не вижу в этом проблемы.
- Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- «Зенит» предлагал за нападающего 25-30 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»