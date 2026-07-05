Аршавин назвал футболиста, чья игра на ЧМ-2026 вызывает у него восхищение

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2026.

«Удивляет выступление Месси на чемпионате мира. До начала турнира не думал, что он будет в таком порядке. Вызывает только восхищение, когда человек в 39 лет – один из лучших в мире.

Представляете, каким он был 10 лет назад, когда был в лучшей форме? Насколько далеко он был от всех тогда! Гипотетически может сыграть на следующем чемпионате мира, а по факту – не знаю», – сказал Аршавин.

Месси в 4 матчах на ЧМ-2026 забил 7 голов.

Срок контракта аргентинца с «Интер Майами» рассчитан до конца 2028 года.

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