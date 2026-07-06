ФИФА вынесла итоговое решение по дисквалификации Балогуна

Апелляционный комитет ФИФА оставил в силе приостановку дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.
Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) потребовала сохранить наказание для игрока, получившего красную карточку за грубый фол.
В итоге апелляцию бельгийцев отклонили.
«Запрос был признан неприемлемым на том основании, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) не является стороной процесса и, как Европа, не имеет права обжаловать данное решение», – говорится в заявлении.
Таким образом, Балогун сможет сыграть в матче 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными США и Бельгии (7 июля, 03:00 мск).
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Источник: New York Post