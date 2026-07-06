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Дзюба сказал, чего добьется «Зенит» с тренером посильнее

Сегодня, 11:58
15

Бывший нападающий «Зенита» Артeм Дзюба высказался о борьбе команд за титул в РПЛ в новом сезоне.

– После потенциального ухода Сперцяна и травмы Кордобы в борьбе за чемпионство остаются «Зенит» и «Спартак»?

– «Зенит» прямо сильно выделяется по составу. Если бы у «Зенита» был бы тренер посильнее… Прямо сильный тренер у «Зенита» был, они бы выигрывали все чемпионаты, как «Бавария» – плюс 30 очков.

– Можем вернуться на несколько лет назад, когда «Зенит» выигрывал чемпионат за три-четыре тура до конца? Именно в новом сезоне.

– Не знаю. Если «Спартак» усилится… Не знаю, кого привезeт «Краснодар». Сперцян уходит – им же нужно его заменить кем-то. Мы сейчас не в Лиге чемпионов, ничего. Не знаю, кто, кроме «Зенита», так убивается и вкладывает столько денег во всe, чтобы выиграть чемпионство.

– Кроме «Зенита», чемпионство никому не нужно?

– С учeтом того, что я знаю, как «Зенит» убивался ради этого, думаю, никому так сильно чемпионство не нужно, как им.

  • «Зенит» с 29 мая 2018 года возглавляет Сергей Семак.
  • Под его руководством клуб 7 раз выиграл чемпионат России.
  • 1-й тур нового чемпионата России пройдет 24-26 июля.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (15)
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Цугундeр
1783329951
))) Саднит , саднит пинок на заднице у четырёхкратного чемпиона в составе Зенита..) Хорошо Богданыч приложился.)
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Semenycch
1783330493
Артем так и не повзрослел! Высокий, физически сильный, а психологически ребенок! Так и не может преодолеть мелких детских обид к Семаку! А на что способны "сильные" Европейские тренеры мы видим по ЦСКА и Спартаку! К тому же мы помним, как Сергей Богданович принял Зенит после такого "сильного" тренера с пятого места и полностью разваленным!
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СильныйМозг
1783330711
Спасибо, что сказал вслух!
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Литейный 4 (returned)
1783332034
Слова Зенит и Чемпион это слова синонимы. Гыгыгы
Ответить
ESC-Russia-google
1783332158
Подорвал пукан газпромовским! Они уже здесь начали защищать своего бездарного сельдерея!
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Пригожин Женя
1783333875
как же он хочет в спартак!!!
Ответить
alefreddy
1783334283
опустил болотных однако
Ответить
Давид59
1783335365
Дзюба как-то теряет нить разговора. Сперва он говорит, что Зениту нужен тренер посильнее. А потом вспоминает, что бабло играет решающую роль. Помню, что с он Семаком задолго до конца чемпионат выигрывал. Зачем он так о нём?
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vvv123
1783341116
Поменять бы Серегу, слабоват он, да и футболист был так себе, на троечку!
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Hector вернулся
1783358521
Кабинетные чемпионства
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