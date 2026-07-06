Дзюба сказал, чего добьется «Зенит» с тренером посильнее

Бывший нападающий «Зенита» Артeм Дзюба высказался о борьбе команд за титул в РПЛ в новом сезоне.

– После потенциального ухода Сперцяна и травмы Кордобы в борьбе за чемпионство остаются «Зенит» и «Спартак»?

– «Зенит» прямо сильно выделяется по составу. Если бы у «Зенита» был бы тренер посильнее… Прямо сильный тренер у «Зенита» был, они бы выигрывали все чемпионаты, как «Бавария» – плюс 30 очков.

– Можем вернуться на несколько лет назад, когда «Зенит» выигрывал чемпионат за три-четыре тура до конца? Именно в новом сезоне.

– Не знаю. Если «Спартак» усилится… Не знаю, кого привезeт «Краснодар». Сперцян уходит – им же нужно его заменить кем-то. Мы сейчас не в Лиге чемпионов, ничего. Не знаю, кто, кроме «Зенита», так убивается и вкладывает столько денег во всe, чтобы выиграть чемпионство.

– Кроме «Зенита», чемпионство никому не нужно?

– С учeтом того, что я знаю, как «Зенит» убивался ради этого, думаю, никому так сильно чемпионство не нужно, как им.