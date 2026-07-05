Дзюба перестал рассматривать предложения от клубов

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба поставил на паузу переговоры с потенциально новыми клубами.
– Есть ли какие-то предложения от клубов?
– Есть. Но я их не рассматриваю сейчас.
– Это ближнее зарубежье?
– Зарубежье я вообще отмел. После вояжа в Турцию с этим закончил.
– Когда дедлайн?
– У меня вообще дедлайна нет. Я кайфую и наслаждаюсь жизнью. Всецело доверяю. Как должно, так оно и произойдет.
- Форварду в августе исполнится 38 лет.
- Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта.
- В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.
- Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.
Источник: «Чемпионат»