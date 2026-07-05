Дзюба перестал рассматривать предложения от клубов

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба поставил на паузу переговоры с потенциально новыми клубами.

– Есть ли какие-то предложения от клубов?

– Есть. Но я их не рассматриваю сейчас.

– Это ближнее зарубежье?

– Зарубежье я вообще отмел. После вояжа в Турцию с этим закончил.

– Когда дедлайн?

– У меня вообще дедлайна нет. Я кайфую и наслаждаюсь жизнью. Всецело доверяю. Как должно, так оно и произойдет.