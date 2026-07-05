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Дзюба перестал рассматривать предложения от клубов

5 июля, 12:57
10

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба поставил на паузу переговоры с потенциально новыми клубами.

– Есть ли какие-то предложения от клубов?

Есть. Но я их не рассматриваю сейчас.

– Это ближнее зарубежье?

– Зарубежье я вообще отмел. После вояжа в Турцию с этим закончил.

– Когда дедлайн?

– У меня вообще дедлайна нет. Я кайфую и наслаждаюсь жизнью. Всецело доверяю. Как должно, так оно и произойдет.

  • Форварду в августе исполнится 38 лет.
  • Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта.
  • В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.
  • Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (10)
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Semenycch
1783245722
Артем очень может помочь слабому клубу сохранить место в высшей лиге. Он игрок экстра класса для России! Лучший форвард в истории России! Сильный клуб Артёма не возьмет, он в силу возраста совершенно растерял скорость.
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Цугундeр
1783246532
) Лежит- глаза в потолок и даже "руки поверх одеяла"!)
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Интерес
1783247443
Вверил своё тело в руки судьбы.Та ещё немного помается и...выпишет ему пенсионное удостоверение социала.Далее, в компании экс-биатлониста А.Тихонова и экс-футболиста В.Пономарёва,будет радеть за нищих пенсионеров.А потом, как водится, в Госдуму, где и продолжит кайфовать.
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...уефан
1783247636
...Сказал Артём, что он кайфует, Запасы есть, он в х*й не дует...
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MaxRnD
1783250686
Отбоя нет, устал
Ответить
Александр-Балашов-google
1783289063
Артёмка ждёт предложение от Brazzers.
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