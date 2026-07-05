Аршавин сказал, стоит ли «Зениту» платить за Тюкавина 25 миллионов

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о цене форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

Сообщалось, что питерцы делали предложение о приобретении нападающего, но руководство москвичей его отклонило.

– Сообщалось, что за Тюкавина предлагали 20-25 миллионов евро. Стоит ли он этих денег?

– Если за него заплатят, конечно, стоит. Он лучший российский нападающий в стране. Сейчас такие цены… По 100 миллионов евро покупают – как само собой разумеющееся в иностранных чемпионатах. Видите, как выросли цены.