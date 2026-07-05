Аршавин сказал, стоит ли «Зениту» платить за Тюкавина 25 миллионов

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о цене форварда «Динамо» Константина Тюкавина.
Сообщалось, что питерцы делали предложение о приобретении нападающего, но руководство москвичей его отклонило.
– Сообщалось, что за Тюкавина предлагали 20-25 миллионов евро. Стоит ли он этих денег?
– Если за него заплатят, конечно, стоит. Он лучший российский нападающий в стране. Сейчас такие цены… По 100 миллионов евро покупают – как само собой разумеющееся в иностранных чемпионатах. Видите, как выросли цены.
- 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
Источник: «Чемпионат»