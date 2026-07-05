Мбаппе: «Франция знает, как играть в грязный футбол, даже в этом мы были лучше Парагвая»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о жесткой игре с Парагваем (1:0) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

«Мы знали, какой матч нас ждет. Если нам приходится играть грязно, мы знаем, как это делать. Мы знаем, как играть в грязный футбол. Они думали, что мы выйдем играть в смокингах, но мы разрушили их ожидания. Даже в такой игре мы были лучше них.

Это их футбол, нет правильного или неправильного способа играть в футбол. Они пытались заставить нас играть таким образом, но мы победили», – сказал Мбаппе.

Француз забил единственный гол в матче с пенальти на 70-й минуте.

В 1/4 финала Франция сыграет с Марокко 9 июля.

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