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  • Дзюба – о системе детского футбола в РФ: «Такому, как Месси, сказали бы: «Спасибо, хоббит»

Дзюба – о системе детского футбола в РФ: «Такому, как Месси, сказали бы: «Спасибо, хоббит»

Сегодня, 09:30
6

Нападающий Артeм Дзюба высказался о системе подготовки молодых футболистов в России.

– Что посоветуешь пацанам, которые идут в футбол?

– Если бы мне дали власть, то я многое поменял в футболе. Я бы создавал «Спартак»-2, «Спартак»-3. Не отсеивал бы. У нас в 10-11-летнем возрасте отсеивают очень много. Такому, как Месси, сказали бы: «Спасибо, хоббит».

Я бы отменил, как в Европе, результат до 15-16 лет. У нас у тренера есть бонусы, и они играют одним составом весь год. Пусть футболисты совершенствуются. Когда уже сформирован организм, то здесь вводишь корректировки. За чем мы гонимся? В Европу до 15-16 лет выезжаем – всех обыгрываем. А дальше – всe.

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Источник: «Чемпионат»
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Комментарии (6)
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Император Бомжей
1783233250
Тут Дзюба прав, к тому же у нас откаты есть, хочешь играть, плати!
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Иван Петров 1986
1783234306
Вот тут он несомненно прав. А еще, если у семьи нет денег, то и футбола для детей нет.
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mikatv
1783234309
Прав сто процентов. Это вообще наша общая черта - результат здесь и сейчас, от этого оценки тренера, бабки, бонусы, на перспективу никто не работает. Говорил как-то с одним футбольным функционером из РФС, который за детский футбол отвечает, почему спрашиваю не притормозить сейчас с результатом, дать возможность поиграть пацанам, посмотреть их в разных вариантах, не требовать побед. Он смеется - да меня через три года здесь не будет, а если они сейчас победят я на повышение пойду. В результате в том же Зените латиноамериканцы. Да они могут дать победы здесь и сейчас, отыграют, уедут, а мы на рынок за новыми. А если ставить в состав своих пацанов, наигрывать надо на три-четыре года забыть про кубки, чемпионства, растить с неочевидным результатом. Да тот же Миллер удавится три года ждать.
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...уефан
1783236084
...сработала опция - "аксакал"...
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Vitaga
1783238782
верно сказал. детских тренеров заставляют давать результат. если не дает - то тренера уже не ценят. отсюда идет и коррупция и ранний отсев ребят.хотя никто не знает как может измениться ребенок через год-другой а результат нужен сейчас. потом без проплаты почти невозможно попасть в академию и такая ситуация во многих клубах.
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СильныйМозг
1783241660
У нас любят таких футболистов, как Ионов или Мостовой, бей-беги.
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