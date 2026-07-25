Экс-игрок «Спартака» предложил вернуть Дзюбу в клуб

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов считает, что московскому клубу нужно вернуть Артема Дзюбу.
– Много говорят о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак», что думаете об этом?
– Если бы я был спортивным директором «Спартака», то я точно вернул бы Дзюбу. Артем – такой игрок, что если с ним будешь открытым и честным по поводу роли и игрового времени в команде, то с ним всегда можно договориться.
Он опытный футболист, лучший бомбардир в истории России. Плюс очень многого добился в футболе. Но повторюсь: с Дзюбой нужно быть открытым и честным, тогда он отдаст за тебя и за команду абсолютно все.
- 37-летний Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- Дзюба играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.
Источник: «Матч ТВ»