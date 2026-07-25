Экс-игрок «Спартака» предложил вернуть Дзюбу в клуб

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов считает, что московскому клубу нужно вернуть Артема Дзюбу.

– Много говорят о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак», что думаете об этом?

– Если бы я был спортивным директором «Спартака», то я точно вернул бы Дзюбу. Артем – такой игрок, что если с ним будешь открытым и честным по поводу роли и игрового времени в команде, то с ним всегда можно договориться.

Он опытный футболист, лучший бомбардир в истории России. Плюс очень многого добился в футболе. Но повторюсь: с Дзюбой нужно быть открытым и честным, тогда он отдаст за тебя и за команду абсолютно все.