Мостовой – о Нагельсмане: «Не дай бог увидеть в РПЛ этого шарлатана»

Александр Мостовой предостерег клубы РПЛ от сотрудничества с немецким тренером Юлианом Нагельсманом.

«Удивительно, что у Нагельсмана хватило наглости заявить, что он хочет продолжить работу в сборной Германии.

После такого провала любой уважающий себя человек сгорел бы со стыда и покинул пост по собственному желанию. Но нет, он хотел вцепиться в эту должность. Хорошо, что у немецкой федерации хватило ума его уволить.

Может ли он быть интересен клубам РПЛ? У нас любят пригласить модных тренеров, которые нигде ничего не добились. Не понимаю этот феномен, но он есть.

Надеюсь, что ума хватит этого не делать. Нагельсман – исключительный шарлатан, никаких сомнений в этом нет. Не дай бог увидеть его в РПЛ», – сказал Мостовой.

Немцы вылетели с ЧМ-2026, проиграв Парагваю в 1/16 финала.

Нагельсман возглавлял сборную с сентября 2023 года.

Его преемником может стать Юрген Клопп.

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