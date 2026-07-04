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  • Мостовой – о Нагельсмане: «Не дай бог увидеть в РПЛ этого шарлатана»

Мостовой – о Нагельсмане: «Не дай бог увидеть в РПЛ этого шарлатана»

Вчера, 16:16
11

Александр Мостовой предостерег клубы РПЛ от сотрудничества с немецким тренером Юлианом Нагельсманом.

«Удивительно, что у Нагельсмана хватило наглости заявить, что он хочет продолжить работу в сборной Германии.

После такого провала любой уважающий себя человек сгорел бы со стыда и покинул пост по собственному желанию. Но нет, он хотел вцепиться в эту должность. Хорошо, что у немецкой федерации хватило ума его уволить.

Может ли он быть интересен клубам РПЛ? У нас любят пригласить модных тренеров, которые нигде ничего не добились. Не понимаю этот феномен, но он есть.

Надеюсь, что ума хватит этого не делать. Нагельсман – исключительный шарлатан, никаких сомнений в этом нет. Не дай бог увидеть его в РПЛ», – сказал Мостовой.

  • Немцы вылетели с ЧМ-2026, проиграв Парагваю в 1/16 финала.
  • Нагельсман возглавлял сборную с сентября 2023 года.
  • Его преемником может стать Юрген Клопп.

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Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Германия Нагельсман Юлиан Мостовой Александр
Комментарии (11)
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Skull_Boy
1783171155
Да не бойся он никогда не перейдет в это г0внище под названием РПЛ
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АК 68
1783171597
Этот шарлатан чемпионом Германии стал, а ты , Саня, чего достиг, отучившись на тренера.
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SLADE2019
1783172565
Как оказывается Мостовой за РПЛ переживает то. Ночами чай не спит. Да и по чесноку, Нагельсман далеко не шарлатан. Может у Мостового с лингвистикой не все в порядке?
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ПалкоВводецъ007
1783173214
После двух десятков тренеров спартака нас ничем не удивишь. Гыгыгы
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рылы
1783173795
а чего он не визжит на виллаш-боаша? модный молодой тренер, нефутбольный человек. просто случайно взял еврокубок, как мусаев рпл. подумаешь, при нём зенит набирал 15 очков в группе лч, просто так вышло. по идее, мостовой должен с цепи сорваться, но почему-то этого не делает.
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R_a_i_n
1783176020
Все шарлатаны, один царь футбольный чел.
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Hector вернулся
1783176455
Кащенко по тебе плачет
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Давид59
1783179832
Мостовой опять поленился матчасть изучить. Как такое можно говорить о тренере, выигравшем Бундеслигу?
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петр1975
1783180071
да Нагельсман реально слаб. Александр прав. А из Мостового прекрасный тренер бы вышел. Но его не любят он правды много говорит.
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Vitaga
1783197938
шарлатан тут Мостовой) критикан пустозвон. когда то был футбольным человеком но после карьеры игрока перестал им быть. осталась зависть и злопыхательство. теперь он вне футбольного братства.стал похож на жучков агентов околофутбольных.
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