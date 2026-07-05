Аршавин – о продаже Сперцяна «Краснодаром»: «Зенит» может заранее стать чемпионом»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о последствиях ухода капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аль‑Ахли».

– «Краснодар» вываливается из претендентов на борьбу за чемпионство, с учeтом возможного отъезда Сперцяна, а также травмы Кордобы на чемпионате мира?

– Мне кажется, продав Сперцяна, они уже вывалились оттуда.

– «Краснодар» уйдeт в перестройку?

– Не знаю, куда они уйдут. Если им удастся найти в замену такого игрока, как Сперцян, или который будет играть такую же роль, у них есть шансы. Если нет – они не будут претендентами на чемпионство.

– Пока они только взяли Уткина и есть информация про интерес к Оздоеву.

– Думаю, что ещe человек 10 таких надо взять и одновременно выпускать, чтобы они составляли такую же силу, как Сперцян [смеeтся].

– Мы можем откатиться на несколько сезонов назад, когда «Зенит» заранее становился чемпионом?

– Вполне возможно.