Аршавин – о продаже Сперцяна «Краснодаром»: «Зенит» может заранее стать чемпионом»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о последствиях ухода капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аль‑Ахли».
– «Краснодар» вываливается из претендентов на борьбу за чемпионство, с учeтом возможного отъезда Сперцяна, а также травмы Кордобы на чемпионате мира?
– Мне кажется, продав Сперцяна, они уже вывалились оттуда.
– «Краснодар» уйдeт в перестройку?
– Не знаю, куда они уйдут. Если им удастся найти в замену такого игрока, как Сперцян, или который будет играть такую же роль, у них есть шансы. Если нет – они не будут претендентами на чемпионство.
– Пока они только взяли Уткина и есть информация про интерес к Оздоеву.
– Думаю, что ещe человек 10 таких надо взять и одновременно выпускать, чтобы они составляли такую же силу, как Сперцян [смеeтся].
– Мы можем откатиться на несколько сезонов назад, когда «Зенит» заранее становился чемпионом?
– Вполне возможно.
- Сообщалось, что «Краснодар» продаст Сперцяна в «Аль-Ахли» за 20 миллионов евро.
- Игрок «быков» будет зарабатывать 6 миллионов евро в год плюс бонусы. Он подпишет договор с саудовским клубом по схеме «3+1».
- 26‑летний Сперцян сыграл в 42 матчах за «Краснодар» в минувшем сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
- В прошлом сезоне «быки» заняли 2-е место в РПЛ, отстав от «Зенита» на 2 очка.