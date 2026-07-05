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  • Аршавин – о продаже Сперцяна «Краснодаром»: «Зенит» может заранее стать чемпионом»

Аршавин – о продаже Сперцяна «Краснодаром»: «Зенит» может заранее стать чемпионом»

Сегодня, 10:24
3

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о последствиях ухода капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аль‑Ахли».

– «Краснодар» вываливается из претендентов на борьбу за чемпионство, с учeтом возможного отъезда Сперцяна, а также травмы Кордобы на чемпионате мира?

– Мне кажется, продав Сперцяна, они уже вывалились оттуда.

«Краснодар» уйдeт в перестройку?

– Не знаю, куда они уйдут. Если им удастся найти в замену такого игрока, как Сперцян, или который будет играть такую же роль, у них есть шансы. Если нет – они не будут претендентами на чемпионство.

– Пока они только взяли Уткина и есть информация про интерес к Оздоеву.

– Думаю, что ещe человек 10 таких надо взять и одновременно выпускать, чтобы они составляли такую же силу, как Сперцян [смеeтся].

– Мы можем откатиться на несколько сезонов назад, когда «Зенит» заранее становился чемпионом?

– Вполне возможно.

  • Сообщалось, что «Краснодар» продаст Сперцяна в «Аль-Ахли» за 20 миллионов евро.
  • Игрок «быков» будет зарабатывать 6 миллионов евро в год плюс бонусы. Он подпишет договор с саудовским клубом по схеме «3+1».
  • 26‑летний Сперцян сыграл в 42 матчах за «Краснодар» в минувшем сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
  • В прошлом сезоне «быки» заняли 2-е место в РПЛ, отстав от «Зенита» на 2 очка.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Аршавин Андрей Сперцян Эдуард
Комментарии (3)
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СильныйМозг
1783238610
Продали Сперцяна, выстрелили себе в ногу. После ЧМ продадут Кордабу, вышебут себе мозги.
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FROLL007
1783240157
Кордоба и Сперцян у быков это 70% побед. Из-за их симуляций и провокаций судьи ведутся и как минимум 12 очков приносят им. Гыгыгы
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Garrincha58
1783240213
Давайте посмеёмся над его рассуждениями он в последнее время частенько говорит не по делу
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