Новое заявление Дзюбы о возвращении в «Спартак»

Нападающий Артем Дзюба вновь выразил желание вернуться в «Спартак».

«Спартак»? Нет такого, что хочу или не хочу туда попасть, но, наверное, была бы красивая история. Я там с шести-семи лет. Было бы красиво закольцевать, закончить и выиграть трофей», – сказал Дзюба.