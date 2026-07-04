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Новое заявление Дзюбы о возвращении в «Спартак»

Вчера, 23:09
23

Нападающий Артем Дзюба вновь выразил желание вернуться в «Спартак».

«Спартак»? Нет такого, что хочу или не хочу туда попасть, но, наверное, была бы красивая история. Я там с шести-семи лет. Было бы красиво закольцевать, закончить и выиграть трофей», – сказал Дзюба.

  • Форварду в августе исполнится 38 лет. Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта.
  • В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.
  • Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем
Комментарии (23)
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NewLife
1783196729
Иди кольцевать н.х.🤬
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Томик
1783196972
Чего тут красивого? Это может быть только безобразным. Давай-ка где-нибудь в другом месте видео снимай.
Ответить
kvm
1783197140
соси глицин
Ответить
_Sasha_
1783197471
Иуда!!!
Ответить
VVM1964
1783197863
Повторю - Кострома ждёт!)...
Ответить
Краснодарец чемпион
1783198702
Почему так не любят своего воспитанника, он же св*нья, как и должен быть. 😁
Ответить
рылы
1783198871
очередной внеплановый пожар в тарасятнике) отнимите у дзюбла спички))
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Strige
1783201734
Рука устает - мозги туманятся... )))
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zigbert
1783221925
Идиот. Так и не понял свою ошибку.
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ПалкоВводецъ007
1783227394
Было бы красиво насЦать напоследок на ромбик. Гыгыгы
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