Новое заявление Дзюбы о возвращении в «Спартак»

Нападающий Артем Дзюба вновь выразил желание вернуться в «Спартак».
«Спартак»? Нет такого, что хочу или не хочу туда попасть, но, наверное, была бы красивая история. Я там с шести-семи лет. Было бы красиво закольцевать, закончить и выиграть трофей», – сказал Дзюба.
- Форварду в августе исполнится 38 лет. Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта.
- В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.
- Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.
Источник: «РБ Спорт»