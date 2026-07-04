Лещук сравнил ЧМ-2018 и ЧМ-2026

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук котирует организацию чемпионата мира в России выше, чем на текущем мундиале.
– В Мексике, говорят, хаос полный.
– В Мексике – да, понятно. Вообще, с точки зрения организации, мне кажется, в России был самый крутой чемпионат мира.
– Если сравнивать организацию турнира, какую бы оценку дал ЧМ-2026?
– У них все очень лайтовое. Оценил бы на 6 из 10. Россия – 10 из 10 во всем.
- Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.
- Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
- Всего будет сыграно 104 матча.
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Источник: «Спорт-Экспресс»