Лещук сравнил ЧМ-2018 и ЧМ-2026

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук котирует организацию чемпионата мира в России выше, чем на текущем мундиале.

– В Мексике, говорят, хаос полный.

– В Мексике – да, понятно. Вообще, с точки зрения организации, мне кажется, в России был самый крутой чемпионат мира.

– Если сравнивать организацию турнира, какую бы оценку дал ЧМ-2026?

– У них все очень лайтовое. Оценил бы на 6 из 10. Россия – 10 из 10 во всем.

Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.

Всего будет сыграно 104 матча.

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