Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о возможном сотрудничестве с ганским колдуном Нана Кваку Бонсамом.

Он прославился, пообещав наложить проклятие на капитана сборной Англии Гарри Кейна перед матчем ЧМ-2026 с Ганой.

В итоге африканцы сенсационно не проиграли – ничья 0:0.

Сам Кейн не реализовал опасный голевой момент в концовке встречи.

Позднее Бонсам пообещал снять бан с российского футбола и предсказал победителя ЧМ-2026.

– Ганский шаман сможет снять проклятие «Динамо»?

– Конечно, можно ему набрать, но вряд ли он чем-то поможет.

Я в подобные вещи не верю, так что пользы от него не будет.