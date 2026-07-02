Лещук оценил идею обратиться к колдуну, проклявшему Кейна, чтобы снять проклятие с «Динамо»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о возможном сотрудничестве с ганским колдуном Нана Кваку Бонсамом.
- Он прославился, пообещав наложить проклятие на капитана сборной Англии Гарри Кейна перед матчем ЧМ-2026 с Ганой.
- В итоге африканцы сенсационно не проиграли – ничья 0:0.
- Сам Кейн не реализовал опасный голевой момент в концовке встречи.
- Позднее Бонсам пообещал снять бан с российского футбола и предсказал победителя ЧМ-2026.
– Ганский шаман сможет снять проклятие «Динамо»?
– Конечно, можно ему набрать, но вряд ли он чем-то поможет.
Я в подобные вещи не верю, так что пользы от него не будет.
Источник: Sport24