Проклявший Кейна колдун предсказал победителя ЧМ-2026

Ганский колдун Нана Кваку Бонсам дал прогноз, кто выиграет чемпионат мира в этом году..

Он прославился, пообещав наложить проклятие на капитана сборной Англии Гарри Кейна перед матчем ЧМ-2026 с Ганой.

В итоге африканцы сенсационно не проиграли – ничья 0:0.

Сам Кейн не реализовал опасный голевой момент в концовке встречи.

«Кубок мира возьмут Криштиану Роналду и сборная Португалии», – заявил колдун на видео в соцсетях.