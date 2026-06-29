Проклявший Кейна колдун предсказал победителя ЧМ-2026

Ганский колдун Нана Кваку Бонсам дал прогноз, кто выиграет чемпионат мира в этом году..
- Он прославился, пообещав наложить проклятие на капитана сборной Англии Гарри Кейна перед матчем ЧМ-2026 с Ганой.
- В итоге африканцы сенсационно не проиграли – ничья 0:0.
- Сам Кейн не реализовал опасный голевой момент в концовке встречи.
«Кубок мира возьмут Криштиану Роналду и сборная Португалии», – заявил колдун на видео в соцсетях.
- Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.
- Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
- Всего будет сыграно 104 матча.
Источник: «Бомбардир»