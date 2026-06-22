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Ганский колдун проклянет Кейна перед матчем ЧМ-2026

22 июня, 17:59
6

Ганский колдун Нана Кваку Бонсам пообещал наложить проклятие на капитана сборной Англии Гарри Кейна перед очной встречей команд на чемпионате мира.

Сборная Англии сыграет с Ганой во вторник в рамках группового этапа чемпионата мира. Кейн оформил дубль в стартовом матче турнира против Хорватии в Далласе.

Бонсам, ранее заявлявший о причастности к травме колена Криштиану Роналду на чемпионате мира-2014, рассказал Daily Star о намерении остановить форварда «Баварии».

«Я работаю над Гарри Кейном. Я уже показывал, на что способен, поэтому знаю, какую работу должен проделать, чтобы остановить его. Я очень известен своими предсказаниями», – заявил Бонсам.

«Я не желаю ему серьезной травмы. Этого будет ровно столько, чтобы остановить его в матче против моей страны. Я сделаю свою работу, чтобы помочь Гане», – добавил колдун, называющий себя «единственным аутентичным человеком Африки» и утверждающий, что его сила исходит от святилища Kofi Oo Kofi.

В 2014 году, когда Роналду пропустил встречу Португалии с Ганой, Бонсам утверждал: «Я знаю, в чем причина травмы Криштиану Роналду, я работаю над ним. Я очень серьезен в этом. Я говорил четыре месяца назад, что серьезно поработаю над Криштиану Роналду и выведу его из строя на чемпионате мира или как минимум не дам ему сыграть против Ганы, и лучшее, что я могу сделать, – это выбить его из-за травмы. Эту травму никогда не вылечит ни один врач, они никогда не увидят, что вызывает травму, потому что она духовная. Сегодня это колено, завтра – бедро, послезавтра – что-то еще».

Кейн, которому остался один гол до повторения рекорда Гари Линекера по числу мячей за сборную Англии на чемпионатах мира, рассчитывает избежать подобной участи.

  • Матч Англия – Гана состоится завтра, 23 июня.
  • В случае победы англичане выйдут в плей-офф.
  • Англия не брала ЧМ с 1966 года.

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Источник: Daily Mail
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Бавария Гана Англия Бавария Гана Англия Кейн Гарри
Комментарии (6)
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...уефан
1782142083
...весёлый пацан! Приколист и балагур. В общем, душа любой, чёрной компании)...
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evgevg13
1782142944
А Англию, как страну слабо?
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Император 1
1782143232
Клоун, что скажешь, когда Кейн выйдет на поле?
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Plyash
1782144770
Бонсам , нашли на Кейна диарею , пусть с вами просрётся как следует , а в следующей игре наверстает . Главное , все живы и здоровы будут , и сбоку бантик . Удачи .
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