Топ-10 игроков ЧМ-2026 по версии Международной ассоциации спортивной прессы

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира-2026 по версии Международной ассоциации спортивной прессы.

В опросе приняли участие 472 журналиста из 121 страны, включая Россию.

Топ-10 по итогам голосования выглядит так:

39-летний Месси в 8 матчах на турнире забил 8 голов и отдал 4 ассиста.

В финале Аргентина проиграла Испании со счетом (0:1).

ФИФА признала Родри лучшим игроком ЧМ-2026.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе