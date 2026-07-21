Топ-10 игроков ЧМ-2026 по версии Международной ассоциации спортивной прессы

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира-2026 по версии Международной ассоциации спортивной прессы.
В опросе приняли участие 472 журналиста из 121 страны, включая Россию.
Топ-10 по итогам голосования выглядит так:
- Лионель Месси (Аргентина) – 1179 очков;
- Килиан Мбаппе (Франция) – 717;
- Джуд Беллингем (Англия) – 470;
- Эрлинг Холанд (Норвегия) – 460;
- Ламин Ямаль (Испания) – 304;
- Родри (Испания) – 285;
- Возинья (Кабо-Верде) – 189;
- Гарри Кейн (Англия) – 130;
- Микель Оярсабаль (Испания) – 118;
- Майкл Олисе (Франция) – 91.
39-летний Месси в 8 матчах на турнире забил 8 голов и отдал 4 ассиста.
В финале Аргентина проиграла Испании со счетом (0:1).
ФИФА признала Родри лучшим игроком ЧМ-2026.
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