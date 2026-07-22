IFFHS определила лучшего игрока ЧМ-2026

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком ЧМ-2026.

Награда присуждается на основе индекса эффективности IFFHS, включая оценки за матчи, голы, результативные передачи и влияние на ход плей-офф.

39-летний Месси в 8 играх на турнире забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

«Золотой мяч» лучшему игроку ЧМ-2026 от ФИФА получил полузащитник сборной Испании Родри, Месси достался «Серебряный мяч», нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе вручили «Бронзовый».

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