Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селюк: «Если бы Генич поддержал спор, то сейчас бы продавал свои трусы»

Селюк: «Если бы Генич поддержал спор, то сейчас бы продавал свои трусы»

Сегодня, 10:27
11

Агент Дмитрий Селюк высказался о несостоявшемся пари с комментатором Константином Геничем.

Селюк ранее предлагал комментаторам и экспертам поспорить на 10 миллионов рублей на выступление «Рубина» во второй части прошлого сезона под руководством Франка Артиги.

«Во-первых, Генич, естественно, не поспорил, и я думаю, в конечном итоге, он понял, что был не прав, как все другие так называемые «умники-эксперты»: Корнеев, Гришин, Гурцкая и кто-то ещe.

Суть в чeм, я им предложил спор, но все начали ссылаться на то, как бы они могли бы получить возможный выигрыш, хотя это глупая отмазка. Я, например, не сомневаюсь, что с них получу. Причeм с любого получу всe, что должны до копеечки.

Но я предлагаю – пожалуйста. Есть «Матч ТВ», куда можно перечислить деньги, и, как говорится, после этого «Матч ТВ» выплатит по окончании спора. Ещe есть, допустим, уважаемы юристы, например, Добровинский, которого можно официально привлечь и положить деньги. Всe он выдаст победившей стороне.

Было бы желание, всегда можно всe реализовать. Артига за весеннюю часть занял пятое место. В принципе, я выиграл бы спор, если бы мы спорили, образно говоря, на тот период. Если бы они поддержали спор, то Костя Генич сегодня бы продавал свои трусы для того, чтобы рассчитаться с долгами», – сказал Селюк.

  • Франк Артига стал главным тренером «Рубина» с 14 января.
  • Под его руководством казанцы одержали 5 побед при 5 ничьих и 2 поражениях.

Еще по теме:
Генич прокомментировал трансфер спартаковца Умярова в Испанию
Генич прокомментировал единственный летний трансфер «Спартака» 2
Мнение Генича о «Спартаке» в новом сезоне 4
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Рубин Артига Франк Генич Константин Селюк Дмитрий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1784707807
...ишь-ты, какие фамилии-то тута - Селюк.., Гурцкая.., Генич.., Добровинский и прочие достопочтенные... Россия!!!...
Ответить
strazovichen
1784708534
Мужчины и девушки, кто любит ставить на спорт. Это не реклама, а просто совет. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 14-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сайт».
Ответить
АК 68
1784709381
Предполагаемый спор был на то, что Рубин не поднимется выше 6-го места в турнирной таблице РПЛ, так оно и получилось, команда заняла 8-ое место, Генич выиграл бы. Но Селюк стал выкручиваться, начал приплетать весенний отрезок.Но суть в том , что никто никому ничего не отдал бы,друг друга кинули бы и послали.
Ответить
АртурZaСМ
1784710347
Что-то Селюк прогнал... Артига пришел когда Рубин был на 7, он сам задвигал что Рубин будет выше 7 т.е 6 и выше. Выходит воздух гоняет Селюк, уже добавил туда что по результатам весенней части, хотя такого в его предложении спора (по крайней мере того что в широком доступе) не было
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1784710393
Можно и господина Борщевского привлечь, прям на игре "Что, где, когда". Хайпа хватит на всех.
Ответить
Snek
1784713381
Какой интересный бой говна и мочи
Ответить
MaxRnD
1784722918
Свои Генич давно на ставках проиграл
Ответить
Mirak92
1784723491
Обязательно постить новость о споре двух долб...ов?
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1784729611
По мнению Селюка,он оценил труселя Генича в 10 лимонов,бриллиантовые штоль...
Ответить
Главные новости
Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal после ЧМ-2026
17:05
ФотоВинисиус изменил внешность
16:48
2
Новая информация о возвращении Мелкадзе в «Спартак»
16:30
3
ФотоБАТЭ подписал экс-форварда «Зенита»
15:50
6
Аршавин определил главную звезду российского футбола
15:15
2
Тюкавину дали совет насчет «Зенита»
15:03
2
Нигматуллин не согласен с решением ФИФА по лучшему игроку ЧМ-2026
14:35
3
ВидеоТолько 1 игрок сборной Аргентины не отвернулся от награждения Испании на ЧМ-2026
13:35
2
Зобнин после развода оставил себе квартиру и кофейню
13:06
7
«Реал» готов расстаться с защитником
12:27
1
Все новости
Все новости
Андронов спрогнозировал тройку призеров сезона РПЛ
16:36
1
Раскрыты финансовые условия, предложенные зенитовцу Адамову по новому контракту
16:26
1
Экс-зенитовец Коваленко высказался о доминировании иностранцев в клубе
16:12
Орлов: «Зенит» купается в трофеях, столько наград, это дорогого стоит!»
15:31
6
Тюкавину дали совет насчет «Зенита»
15:03
2
Фомин описал Шварца двумя словами
14:29
Фото«Зенит» арендовал воспитанника «Краснодара»
14:10
Фото«Локомотив» продлил контракты с тремя игроками
13:59
ФотоКлуб РПЛ вновь отправил полузащитника в аргентинскую команду
13:48
«Факел» объявил задачу на сезон в РПЛ
13:22
Зобнин после развода оставил себе квартиру и кофейню
13:06
7
У ЦСКА есть кандидаты на замену Гонду
12:14
1
Стало известно, есть ли у «Ботафого» предложения от «Зенита» по Данило и Витиньо
12:02
2
ЦСКА получил предложение по Гонду
11:39
6
В «Локомотиве» заявили о временном прекращении переговоров с Карпукасом
11:28
2
Селюк – об «Ахмате»: «Черчесов хочет биться за 3-е место»
11:17
2
В «Локомотиве» оценили оскорбления болельщиков в адрес Баринова: «Имеют право»
10:58
Селюк: «Если бы Генич поддержал спор, то сейчас бы продавал свои трусы»
10:27
11
Мостовой раскритиковал назначение Игдисамова в ЦСКА
10:14
8
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
09:39
2
Фото«Локомотив» отправил нападающего в клуб Второй лиги
09:15
Соболев рассказал, как смог похудеть
08:53
Агенты Виньяса высказались об интересе из России
08:30
1
Экс-судья Лапочкин сказал, стоит ли наказать Соболева за поведение в матче за Суперкубок
08:19
25
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: новый тест «Бомбардира»
05:56
В РФС прокомментировали информацию о трансферном бане для всех российских клубов
00:46
14
Черчесов оценил победу Испании на ЧМ-2026
00:32
Смородская поставила крест на «Спартаке» в новом сезоне
Вчера, 23:50
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+