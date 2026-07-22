Селюк: «Если бы Генич поддержал спор, то сейчас бы продавал свои трусы»

Агент Дмитрий Селюк высказался о несостоявшемся пари с комментатором Константином Геничем.

Селюк ранее предлагал комментаторам и экспертам поспорить на 10 миллионов рублей на выступление «Рубина» во второй части прошлого сезона под руководством Франка Артиги.

«Во-первых, Генич, естественно, не поспорил, и я думаю, в конечном итоге, он понял, что был не прав, как все другие так называемые «умники-эксперты»: Корнеев, Гришин, Гурцкая и кто-то ещe.

Суть в чeм, я им предложил спор, но все начали ссылаться на то, как бы они могли бы получить возможный выигрыш, хотя это глупая отмазка. Я, например, не сомневаюсь, что с них получу. Причeм с любого получу всe, что должны до копеечки.

Но я предлагаю – пожалуйста. Есть «Матч ТВ», куда можно перечислить деньги, и, как говорится, после этого «Матч ТВ» выплатит по окончании спора. Ещe есть, допустим, уважаемы юристы, например, Добровинский, которого можно официально привлечь и положить деньги. Всe он выдаст победившей стороне.

Было бы желание, всегда можно всe реализовать. Артига за весеннюю часть занял пятое место. В принципе, я выиграл бы спор, если бы мы спорили, образно говоря, на тот период. Если бы они поддержали спор, то Костя Генич сегодня бы продавал свои трусы для того, чтобы рассчитаться с долгами», – сказал Селюк.