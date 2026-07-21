Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семин оценил победу сборной Испании на ЧМ-2026

Сегодня, 11:48
2

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на победу сборной Испании в финале чемпионата мира-2026.

– Победа сборной Испании закономерна, они шли по восходящей и в физическом, и в игровом плане. Футболисты выглядели лучше с каждой игрой, лучше взаимодействовали. В финальном матче преимущество испанцев было колоссальным.

Если сборная Испании идет по восходящей по всем показателям, то Аргентина – команда, которая завершает определенный этап. Следующая сборная Аргентины будет сильно обновленная, потому что сейчас команда очень возрастная. Аргентинцы сделали всe возможное в финале и в целом на чемпионате мира. Болельщики должны быть благодарны игрокам и тренерам за то, что те так высоко несли знамя. Конечно, была громадная ошибка Энцо Фернандеса, который оставил команду вдесятером, и почти такие же ошибки совершил Леандро Паредес. Травма Лисандро Мартинеса тоже сказалась на команде. Южноамериканцы играли на пределе возможностей, но этого не хватило для победы.

– Вам не кажется, что эта сборная Испании может выиграть ближайший чемпионат Европы?

– Эта команда может выиграть и чемпионат Европы, и еще большой турнир через какое‑то время. Все испанские команды – молодежные, юношеские и взрослые – располагают футболистами, которые уже играют на высочайшем уровне и в состоянии еще прогрессировать. Испанцы часто играют в финалах турниров. В женском футболе чемпионки мира тоже из Испании.

Очень благодатная почва, они прекрасно работают. Посмотрите, сколько испанских тренеров по всему миру. У них есть методики, которые помогают футболистам расти и двигаться дальше. Это громадное преимущество перед сборной Аргентины и другими командами. Каждый год у них появляются новые игроки, а значит, в Испании как‑то по‑особенному работают в детско‑юношеском футболе.

  • Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0.
  • Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
  • Испанцы выиграли чемпионат мира впервые с 2010 года.

Еще по теме:
ФИФА отменила красную карточку Паредеса за драку в финале ЧМ 1
Символическая сборная ЧМ-2026 от Хабиба – в ней нет Месси 1
Раскрыты слова Месси игрокам сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2026 1
Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Аргентина Испания Семин Юрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1784624592
Согласен.🤗
Ответить
Интерес
1784625676
Это потому что большинство испанцев-действительно испанцы и играют преимущественно в клубах своей страны.Кто-то скажет, что клубы у них сильные? Да.Но это "закон сообщающихся футбольных сосудов".
Ответить
Главные новости
Мостовой дал итоговую оценку ЧМ-2026
12:23
2
Раскрыто будущее Месси в сборной Аргентины
11:34
1
ФИФА отменила красную карточку Паредеса за драку в финале ЧМ
11:24
5
Роналду лайкнул пост с обвинениями ФИФА в помощи сборной Аргентины
10:58
1
Известный американский актер призвал не болеть за Аргентину, назвав ее расистской
10:41
4
Символическая сборная ЧМ-2026 от Хабиба – в ней нет Месси
10:24
1
«Ты всегда будешь лучшим, Лео»: трогательное обращение жены Месси к игроку сборной Аргентины
09:55
1
Назван лучший игрок ЧМ-2026 по созданным моментам
09:50
Стала известна зарплата, которую ЦСКА готов платить Даку
09:40
8
«Просто свинство»: Черданцев раскритиковал ФИФА за решение признать лучшим игроком ЧМ Родри
08:53
7
Все новости
Все новости
Семин оценил победу сборной Испании на ЧМ-2026
11:48
2
Губерниев высказался о расширении ЧМ – он хочет 256 сборных
10:49
1
Символическая сборная ЧМ-2026 от Хабиба – в ней нет Месси
10:24
1
«Ты всегда будешь лучшим, Лео»: трогательное обращение жены Месси к игроку сборной Аргентины
09:55
1
Назван лучший игрок ЧМ-2026 по созданным моментам
09:50
«Просто свинство»: Черданцев раскритиковал ФИФА за решение признать лучшим игроком ЧМ Родри
08:53
7
Раскрыты слова Месси игрокам сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2026
08:40
1
СпецпроектЛегенды и звезды РПЛ на ЧМ: сложный тест!
08:20
1
Букмекеры оценили шансы России на победу на ЧМ-2030
01:33
10
«Пиндосы устроили тараканий цирк»: знаменитый российский актер – о финале ЧМ-2026
01:19
7
ФотоСимволическая сборная ЧМ-2026
01:01
4
Мостовой не согласен с решением ФИФА по лучшему игроку ЧМ-2026
00:38
3
Реакция Абаскаля на победу Испании на ЧМ-2026
Вчера, 23:57
2
«Матч ТВ» заподозрили в сложной финансовой ситуации
Вчера, 23:12
5
Определен самый зрелищный матч ЧМ-2026
Вчера, 22:27
3
Экс-зенитовец играл на ЧМ-2026 с трещиной в ребре
Вчера, 22:05
5
Гол Узбекистана могут признать лучшим на ЧМ-2026
Вчера, 21:46
2
Мостовой прокомментировал странное поведение Трампа после финала ЧМ-2026
Вчера, 21:39
2
Губерниев оскорбил сборную Аргентины тремя словами
Вчера, 21:36
4
ФотоТрампа вырезали с фото сборной Испании с Кубком мира
Вчера, 21:32
6
Пост Месси после поражения в финале ЧМ-2026
Вчера, 20:59
10
Месси не полетел в Аргентину после поражения в финале ЧМ-2026
Вчера, 19:18
Стало известно, почему президент УЕФА проигнорировал финал ЧМ-2026
Вчера, 18:59
5
В Госдуме высказались о варианте вновь провести ЧМ в России
Вчера, 18:30
11
Ещенко не согласен с решением ФИФА по лучшему игроку ЧМ-2026
Вчера, 18:15
4
В Испании погибли люди в ходе празднований победы на ЧМ-2026
Вчера, 17:59
3
Экс-зенитовец напал на двух соперников после финала ЧМ-2026
Вчера, 17:21
13
Стало известно, останется ли Гарсия главным тренером сборной Бельгии
Вчера, 16:51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+