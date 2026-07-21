Известный американский актер призвал не болеть за Аргентину, назвав ее расистской

Известный американский актер Сэмюэл Л. Джексон выступил с обращением против сборной Аргентины. Он назвал страну расистской.

«Дорогие темнокожие люди... Пожалуйста, не болейте за Аргентину на чемпионате мира. Аргентина исторически была одной из самых расистских стран в мире, если не самой расистской.

Если вы темнокожий и болеете за Аргентину, то, по-моему, вы выглядите именно так. Мы слышим вас громко и отчетливо», – написал актер в соцсетях.