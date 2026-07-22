В «Локомотиве» заявили о временном прекращении переговоров с Карпукасом

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном продлении контракта с полузащитником Артeмом Карпукасом.

– Процесс идeт, но на сегодня все переговоры прекращены. Через несколько дней стартует чемпионат, и Артeм Карпукас в нашем составе готовится к сезону. Сейчас не время говорить о контракте, надо настраиваться на предстоящие игры.

– Когда «Локомотив» вернeтся к переговорам?

– Мы свои предложения сделали.

– Все они были отклонены?

– Это процесс. Он будет продолжаться.