В «Локомотиве» заявили о временном прекращении переговоров с Карпукасом

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном продлении контракта с полузащитником Артeмом Карпукасом.
– Процесс идeт, но на сегодня все переговоры прекращены. Через несколько дней стартует чемпионат, и Артeм Карпукас в нашем составе готовится к сезону. Сейчас не время говорить о контракте, надо настраиваться на предстоящие игры.
– Когда «Локомотив» вернeтся к переговорам?
– Мы свои предложения сделали.
– Все они были отклонены?
– Это процесс. Он будет продолжаться.
- Срок контракта Карпукаса с «Локомотивом» рассчитан до середины 2027 года.
- В прошлом сезоне 24-летний хавбек провел за красно-зеленых 35 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»