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  • В «Локомотиве» заявили о временном прекращении переговоров с Карпукасом

В «Локомотиве» заявили о временном прекращении переговоров с Карпукасом

Сегодня, 11:28
2

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном продлении контракта с полузащитником Артeмом Карпукасом.

– Процесс идeт, но на сегодня все переговоры прекращены. Через несколько дней стартует чемпионат, и Артeм Карпукас в нашем составе готовится к сезону. Сейчас не время говорить о контракте, надо настраиваться на предстоящие игры.

– Когда «Локомотив» вернeтся к переговорам?

– Мы свои предложения сделали.

– Все они были отклонены?

– Это процесс. Он будет продолжаться.

  • Срок контракта Карпукаса с «Локомотивом» рассчитан до середины 2027 года.
  • В прошлом сезоне 24-летний хавбек провел за красно-зеленых 35 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Карпукас Артем
Комментарии (2)
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Литейный 4 (returned)
1784710507
Говоря простым языком гудки отняли у Карпукаса паспорт. Гыгыгы
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ТяжелаяАртиллерия
1784711973
Ну что, довыёживали Тюкавин и Карпукас. Динамо и Локомотив поимело своих парней.)))
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