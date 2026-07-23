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Официально прояснилось будущее 40-летнего Модрича

Сегодня, 19:15

«Милан» объявил о продлении контракта с Лукой Модричем до 30 июня 2027 года.

Полузащитник подписал соглашение еще на один сезон. В прошлом сезоне хорват провел за «россонери» 37 матчей и забил 2 гола.

«Лука привнес свой опыт и качество на службу команде как на поле, так и за его пределами – с огромной страстью. Один из лучших и самых знаковых игроков мирового футбола продолжит свой путь в футболке «Милана» с амбициями достичь новых важных вех», – говорится в заявлении клуба.

  • Модрич продолжит выступать под 14-м номером.
  • Лука Модрич перешел в «Милан» летом 2025 года после завершения карьеры в «Реале», за который он выступал с 2012 года.
  • В составе мадридского клуба хорват выиграл шесть сезонов Лиги чемпионов и четыре титула Ла Лиги, а в 2018 году стал обладателем «Золотого мяча».

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Источник: официальный сайт «Милана»
Италия. Серия А Хорватия. Футбольная лига Милан Модрич Лука
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