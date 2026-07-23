Официально прояснилось будущее 40-летнего Модрича

«Милан» объявил о продлении контракта с Лукой Модричем до 30 июня 2027 года.

Полузащитник подписал соглашение еще на один сезон. В прошлом сезоне хорват провел за «россонери» 37 матчей и забил 2 гола.

«Лука привнес свой опыт и качество на службу команде как на поле, так и за его пределами – с огромной страстью. Один из лучших и самых знаковых игроков мирового футбола продолжит свой путь в футболке «Милана» с амбициями достичь новых важных вех», – говорится в заявлении клуба.